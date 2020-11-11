صحة أبوظبي: إقامة مصابي كورونا الملتزمون بغذاء صحي بالمستشفى أقل من نظرائهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت دراسة أجرتها دائرة الصحة أبوظبي، أن المرضى الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً تكون مدة إقامتهم في المستشفى أقل مقارنةً بأولئك الذين لا يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، لذلك، يعد اتباع نظام غذائي صحي أمراً مهماً للغاية خلال جائحة «كوفيد19»، لأن ما يستهلكه الجسم من غذاء يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والتعافي منها.

وشملت الدراسة التي ركزت على العلاقة بين أسلوب حياة الفرد وشدة الأعراض المصاحبة لإصابتهم بالفيروس، 1038 مصاباً بفيروس «كوفيد19».

وجاءت الدراسة التي شملت مصابين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 60 عاماً ضمن جهود الدائرة لتعزيز توسيع نطاق الأبحاث الرامية لتعزيز قدرة الاستجابة للجائحة وإثراء الأسس العلمية التي تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

جودة

وقالت سمية العامري، رئيس قسم الشكاوى، جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «أكدت الدراسة أن اتباع أسلوب حياة صحي يسهم في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض بشكل عام وضد الأعراض المرافقة للإصابة بفيروس «كوفيد19» على وجه الخصوص، حيث نوصي باتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمركبات الفينولية النشطة مع تجنب الأطعمة المصنعة، إضافة إلى ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة مستمرة والحرص على الحصول على النوم الكافي وتجنب العادات غير الصحية كالتدخين».

وأضافت العامري: «تسبب وباء فيروس «كوفيد19» في كثير من التغييرات في الحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أننا قد لا نعرف على وجه التحديد لماذا يكون قد يتعرض أشخاص معينون للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، فقد أثبتت هذه الدراسة أن هناك علاقة قوية بين الغذاء الصحي وعدد أيام الإقامة في المستشفى لعلاج الأعراض المصاحبة للفيروس. لافتة إلى أهمية حرص الأفراد على تبني أسلوب حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل مستمر، لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض بشكل عام ومن شدة الأعراض المصاحبة لفيروس «كورونا» بشكل خاص، فليس هناك وقت أفضل من الآن للبدء في تبني سلوكيات صحية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز