سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

انعقد اليوم "الأربعاء" اجتماعاً افتراضياً بين وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تعزيزا لأواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية.

وناقش الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع معالي أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي بإسرائيل برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، ومشاريع تكنولوجيا ابتكارية، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وأخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وركز الوزيران في حديثهما على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي للدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعات الدولتين.

واتفق الوزيران في الاجتماع على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.

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