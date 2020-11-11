تعرف على جسر الشندغة المعماري

المصدر: إعداد: سعيد الوشاحي

يعد مشروع جسر الشندغة «انفينتي» مَعْلماً معمارياً فريداً يضاف للمعالم الحضارية في دبي، ويُلبي متطلبات المشاريع التطويرية الكبيرة المحيطة.

ويتميز الجسر بوجود القوس المعماري على شكل علامة اللانهائية (infinity) الذي يعلو جسر عبور المركبات بارتفاع 42 متراً عند قمة القوس.

معلومات وأرقام عن الجسر:

295 متراً يبلغ طول الجسر.

6 مسارات في كل اتجاه يتكون منها الجسر.

يضم معبراً للمشاة والدراجات الهوائية بعرض ثلاثة أمتار.

12 ألف مركبة في الساعة طاقته الاستيعابية في الاتجاه الواحد.

15 متراً ونصف المتر يبلغ ارتفاع الجسر فوق منسوب مياه خور دبي.

يسمح بمرور مختلف أنواع السفن المبحرة في مياه الخور.

2400 طن من الحديد يتطلب بناؤه.

يضم مصعدين كهربائيين كبيرين للمشاة والدراجات قبل وبعد جسر الشندغة.

توفير نظام عزل وحماية مضاد للصدأ والتصاق الأحياء المائية للجزء المعدني الملامس للماء.

زود الجزء العلوي من القوس المعدنـي بنظام طلاء وحماية.

40 متراً تحت منسوب المياه عمق القواعد والأعمدة الإنشائية.

يخفض معدل زمن الرحلة على محور الشندغة من 104 دقائق إلى 16.

يعمل بكفاءة لمدة 20 سنة.

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