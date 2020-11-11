جمارك دبي تنظم 37 فعالية توعوية حول حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

عززت جمارك دبي جهودها الهادفة لحماية حقوق الملكية الفكرية دعماً لمسيرة الإبداع والابتكار، حيث بلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 37 فعالية شملت 1818 مستفيداً من طلبة المدارس والمشرفين وموظفي الدوائر الحكومية والمفتشين.

وبلغ عدد العلامات التجارية الجديدة المقيدة لدى الدائرة 327 علامة تجارية وعدد الوكالات الجديدة المقيدة 173 وكالة تجارية، وتم تسجيل 7 أصول معرفية للاختراعات والابتكارات الداعمة لتطوير العمل الجمركي التي تم تطويرها من قبل الدائرة وموظفيها ومن أبرزها تطبيق «شاور» وبرنامج IPR بلس، ولتعزيز استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء فقد تمت مصادرة وإعادة تدوير 46 علامة تجارية مقلدة لبضائع مخالفة لقانون الملكية الفكرية بلغت كميتها 148673 قطعة من البضائع المخالقة.

وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «تكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية مضاعفة في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الخالية الناجمة عن أزمة جائحة «كوفيد 19».

ولذلك نحرص على القيام بدورنا الحيوي في الحفاظ على مجتمعنا ووقايته من مخاطر البضائع المقلدة عبر تثقيف كافة الشرائح والفئات حول أضرار هذه البضائع والاستمرار بالعمل مع أصحاب العلامات التجارية في مجال التثقيف والتوعية وعلى صعيد التعاون في إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية من أجل ضمان عدم منافستها لبضائعهم الأصلية وحماية البيئة في ذات الوقت من مخاطر إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية».

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