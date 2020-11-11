42 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

أوضح العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أن نسبة وفيات حوادث السير الجسيمة في عجمان خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري انخفضت بنسبة 42%، كما انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 49%، ما أسهم بتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح «إن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 12 وفاة خلال الـ 9 الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 7 وفيات في الفترة نفسها من العام الجاري.

وبين أن هناك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 21 ألفاً و692 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، بينما شهدت الفترة نفسها من عام 2019 وقوع 27 ألفاً و654 حادثاً مرورياً بسيطاً بنسبة انخفاض بلغت 22%، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 51 %.

وأشار نائب مدير عام العمليات الشرطية إلى انخفاض عدد مخالفات السير الحضورية، بتسجيل 34279 مخالفة خلال الأشهر الـ 9 الماضية.

بينما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي تسجيل 50525 مخالفة، بنسبة انخفاض بلغت 32%، بينما بلغ عدد مخالفات السير الغيابية 100 ألف و900 مخالفة، فيما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 145 ألفاً و854 مخالفة، بنسبة انخفاض 31%، كما تم سحب عدد 164 رخصة قيادة، مقابل سحب 408 رخص قيادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بانخفاض عدد الرخص المسحوبة بنسبة 60%.

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