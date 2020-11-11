مناقشة موازنة شرطة الشارقة 2021

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، صباح أمس، اجتماعاً لمناقشة موازنة القيادة لعام 2021، بحضور المديرين العامين ونوابهم، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بمبنى القيادة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب مناقشة الموازنة المالية المقترحة لشرطة الشارقة لعام 2021، بما يلبي الاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق، بهدف تحقيق كفاءة تطبيق السياسات والخطط والأنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات والمشاريع والمبادرات ومختلف القدرات بالصورة المثلى، وبما يتفق والرؤى والخطط المستقبلية لحكومة الشارقة.

وأعرب اللواء الشامسي، عن شكره للحضور، مشيداً بالجهود، التي يبذلونها في سبيل تحقيق التوجهات المستقبلية، بما يلبي طموحات القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمنياً لهم التوفيق في القيام بمهام عملهم.

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