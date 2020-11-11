محمد بن زايد ينعى خليفة بن سلمان آل خليفة

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "رحم الله فقيدنا الكبير الشيخ خليفة بن سلمان، كان ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في البحرين الشقيقة، وترك إرثاً ثرياً من العمل الوطني والخليجي المخلص.. تعازينا ومواساتنا إلى الملك حمد وولي عهده والشعب البحريني الشقيق.. ونسأل الله أن يلهم آل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان".

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