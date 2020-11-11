الصحة تتأكد من خلو الإمارات من تشغيلتين لأدوية ميتفورمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اتخاذها جميع الإجراءات الضرورية للتأكد من خلو صيدليات الدولة من التشغيلتين للدواء ميتفورمين عيار 500 ملغ، بناء على التعميم الصادر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بعد تلقيها إشعاراً من الشركة المصنعة التي سحبت التشغيليتين طوعياً، بسبب ثبوت وجود شوائب، علماً بأن الدواء المذكور غير مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبين من خلال التدقيق على نظام الاستيراد الرسمي عدم دخول هذا الدواء إلى الدولة، وأن مادة الـ NDMA عادة توجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب وفي الهواء الملوث، ولكن بمستويات منخفضة، حيث إن تعرض الفرد لكمية كبيرة من هذه المادة ولمدة زمنية طويلة يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

ويوجد العديد من الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة "ميتفورمين"، وهي أدوية تصرف بوصفة طبية، ولها عدد من الاستخدامات وأكثرها شيوعاً علاج مرض السكري من النوع الثاني وهي سليمة وليست عليها أية تحذيرات.

تعليمات

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، ضرورة عدم توقف المرضى عن تناول أدوية الميتفورمين إلا تحت إشراف طبيب، واستمرار الأطباء في وصف أدوية الميتفورمين كالمعتاد حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة، في إطار استراتيجيتها بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.

وأكد أن جميع منتجات الميتفورمين في الدولة خالية من شوائب NMDA، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً في وقت سابق إلى شركات الأدوية المنتجة لأدوية الميتفورمين بتقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي، على أن يتم التحليل في مختبر معتمد مع ضمان اتباع طريقة التحليل الموصي بها من FDA لتحليل NMDA، ووفقاً للحد الأدنى المقبول للاستهلاك اليومي. حيث طلب التعميم من جميع الموردين لمنتجات الميتفورمين تقديم شهادة تحليل تثبت خلو منتجاتهم من شوائب NMDA قبل استيرادها من الخارج.

تواصل مع الهيئات

وقال الدكتور أمين الأميري إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع على اطلاع مستمر على جميع التعاميم والتحذيرات والمستجدات الصادرة من الهيئات الصحية العالمية، وفي حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية تقوم الوزارة على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية في حال وجود ضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها أصولاً حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وفي حالة حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج يمكن التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: pv@mohap.gov.ae أو الابلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الالكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من خلال التطبيق الذكي UAE RADR كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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