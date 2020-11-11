محمد بن راشد ينعى خليفة بن سلمان آل خليفة

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": تعازينا لشقيقنا ملك البحرين .. ولأهلنا في البحرين الحبيبة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. مسيرة ممتدة في خدمة بلده.. ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث.. نسأل الله له الرحمه والمغفرة ولأهلنا في البحرين الصبر والسلوان".

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