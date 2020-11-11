ديوان المحاسبه يشارك في أجتماع المجلس التنفيذي للانتوساي

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك ديوان المحاسبه في الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي والذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء 10/11/2020.

وقال معالي الدكتور/ حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبه رئيس مؤتمر الدول الاطراف في أتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد بأن مشاركة دولة الامارات تأتي بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي وتقوم كذلك برئاسة عدد من اللجان المهنيه بالمنظمه. وأضاف معاليه بان المجلس ينعقد لاول مره عبر الاتصال المرئي بسبب ما فرضته الظروف الصحيه الناتجه عن تفشي جائحة كورونا في العالم وعدم تمكن عدد من الدول الاعضاء من السفر.

وبين بان المجلس سينظر في عدد من التقارير والمواضيع المدرجه على جدول أعماله تتصل بمختلف النشاطات الرقابيه التي نفذتها مجموعات العمل الاقليميه التابعه للمنظمه وكذلك الميزانيه والحسابات الختاميه للمنظمه عن العام المنصرم.

وصرح معاليه بأن دولة الامارات العربيه المتحده ممثله بديوان المحاسبه قد تقدمت بمشاريع قرارات لاعتمادها من المجلس التنفيذي تتصل بتنفيذ مذكرة التفاهم بين منظمة الانتوساي ومكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه وذلك بشأن التعاون بين الاجهزه الرقابيه وهيئات مكافحة الفساد من خلال توظيف الدور الفاعل الذي تقوم به الاجهزه الرقابيه لجهة مكافحة الفساد في القطاع الحكومي.

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