«غرس الاتحاد» يضيء البحر بقصة وقيم الإمارات في 2 ديسمبر

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني للدولة، أمس، التفاصيل المبدئية للعرض المباشر لاحتفالات اليوم الوطني الـ49 للدولة الذي سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل.

ويتضمن العرض الذي يحمل عنوان «غرس الاتحاد»، منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر يقام عليها العرض الرسمي مضاء بصور رقمية تستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة الإمارات وقيمها العريقة.

وسيُبث العرض، الذي يقام في مدينة أبوظبي، على الهواء مباشرة من خلال القنوات المختلفة ما يتيح للجميع الاحتفال من خلال الشاشات في منازلهم بأمان.

وقال خلفان محمد المزروعي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال، إن الفكرة الأبرز في هذا العرض المباشر تتمثل في بث رسالة الأمل والتفاؤل، إضافة إلى أن العرض يجسد إرث دولة الإمارات العريق وعاداتها وتقاليدها الأصيلة التي تمكننا من استشراف مستقبل مشرق نمضي فيه تمسكّنا بقيمنا الراسخة.

وقال المزروعي إن هذا العرض سيروي بأسلوبه الفني المتميز المراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة ثم تزهر ويشتد عودها، لتحاكي بذلك مسيرة دولة الإمارات على مر السنوات الـ49 الماضية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



«غرس الاتحاد» يضيء البحر بقيم الإمارات العريقة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز