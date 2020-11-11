عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث سموه ومعالي جيمس كليفرلي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون المشترك من أجل احتواء تداعياته ومعالجة اثاره بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيمس كليفرلي ..مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وبريطانيا.

وأشاد سموه بالتطور المستمر في التعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك بما يلبي تطلعات قيادتي كلا البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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