تكريم الفائزين بجائزة عجمان للزراعة

المصدر: عجمان - البيان

‏كرّمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الفائزين بجائزة عجمان للزراعة في دورتها الحالية لعام 2020، ‏دعماً لكل فئات المجتمع وتحفيزاً على زيادة المساحات الزراعية والتجميلية في إمارة عجمان.

و‏أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم ‏تسعى لتشجيع ‏القطاع الحكومي والخاص وكل فئات وأفراد المجتمع على زيادة المساحات الزراعية في الإمارة ونشر الثقافة الإيجابية ورفع مستوى المعايير البيئة المرتبطة بالزراعة ‏للارتقاء بالإمارة لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي ينعم سكانها بالعيش الرغيد وسط أجواء نقية وصحية.

وذكر ‏أن الدائرة عملت وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية، على شمولية الجائزة لتمكن جميع الفئات من المشاركة بها، حيث تمنح الفرصة لجميع حدائق المنازل والمساجد والمدارس وكل الجهات الحكومية وأصحاب المبادرات الزراعية والفنادق في جميع مناطق الإمارة.

وكرّمت الدائرة الفائزين بفئة الحديقة المنزلية وهم حسن أحمد يوسف وأحمد حسن محمد الرئيسي وحميد أحمد سلطان الشامسي وموسى أحمد المندوس وعلي خميس مصبح المهيري وفاطمة محمد المرزوقي ومحمد إبراهيم الريايسة وعبدالله حميد جبر الشامسي وصالح محمد مراد وسارة حسين مراد وسلطان إبراهيم حميد وعامر عبد الرحيم السعيدي وأحمد محمد الشحي ومحمد يعقوب محمد وأحمد عبد العزيز أحمد.

وكرّمت الفائزين بفئة الحدائق المنزلية الخارجية وهم مروان عبدالله راشد النعيمي وخليفة أحمد هزيم السويدي، وعن فئة المنازل المنتجة كلاً من نوال حمد بو شهاب وعبدالله راشد البريكي، فيما حصلت جواهر عبد الرحمن النعيمي على جائزة أجمل شرفة، وعن فئة أفضل حديقة مسجد فقد قُلدت لمسجد حمد عبيد بن دلوان، فيما حصد فندق أوبري جائزة أفضل حديقة في الفنادق.

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