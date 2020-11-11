%11 ارتفاعاً في فحوص «كورونا» خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض تطورات الوضع الصحي في الدولة وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل العديد من الهيئات والجهات في سبيل التعامل على النحو الأمثل مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.وخلال الإحاطة كشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن مجموعة من الأرقام والإحصاءات التي أعدتها الأجهزة المعنية لرصد الأوضاع والمتغيرات الصحية خلال الأسبوع الممتد من 4 حتى 10 نوفمبر 2020، فيما استعرض الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة «كوفيد 19» مستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.

وكشف الحمادي أن هذا الأسبوع شهد إجراء 894104 فحوصات على مستوى الدولة بارتفاع قدره 11% عن الأسبوع الأسبق، فيما بلغ مجموع حالات الوفاة 15 حالة بانخفاض قدره 29%، ليبقى معدل الوفيات عند نسبة 0.4%، وهو من أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي (2.4%)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2.5%)، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2.8%).

مرحلة التعافي

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة «كوفيد 19»، أن المقصود بالتعافي هو طريقة التغلب على الأضرار والآثار الناجمة عن الأزمات والكوارث في كافة المجالات وتجاوزها بهدف الوصول لحياة طبيعية جديدة، والتكيف مع التغيرات.وأكد الظاهري أن قطاع الإعلام في الدولة حرص منذ بداية الجائحة على إيصال الرسائل الاستراتيجية لكافة الوسائل الإعلامية بمختلف اللغات لضمان توعية أفراد المجتمع، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة بمبدأ الشفافية والنزاهة في نقل المعلومة.

وأضاف أن أزمة «كوفيد 19» مثلت اختباراً حقيقياً للدول لتبرز قدراتها وإمكانياتها، لافتاً إلى أن الإمارات كانت من الدول التي تمكنت من السيطرة على الوضع العام بشكل كبير من خلال تحفيزها للجهود والإمكانيات، ومن ثم دخول الدولة في مرحلة التخطيط للتعافي عبر تشكيل لجنة وطنية للعمل على هذه المرحلة والتي يندرج تحت أهدافها رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، والتأكيد على قدرة الدولة على تخطي الأزمة بأقل الخسائر.

وأشار الظاهري إلى تأثر العديد من القطاعات بسبب الجائحة وبالأخص قطاعات الرعاية الصحية، والاقتصاد والسياحة، والرياضة، والتعليم، والطيران والمواصلات والنقل، لافتاً إلى أن الفكر الاستباقي والاستشرافي لدى الحكومة الإماراتية مكّنها من احتواء الموقف وسرّع من عملية العودة الآمنة التدريجية للحياة الطبيعية الجديدة.

وأوضح أن مؤشرات العودة التدريجية أبرزت مدى جاهزية الدولة لتدخل في مرحلة التخطيط للتعافي من بينها العودة التدريجية لمقاعد الدراسة ومقار العمل، حيث استفادت دولة الإمارات من العديد من الفرص السانحة، وتمكنت من تحريك عجلة الحياة بطرق وأساليب بديلة ومبتكرة بالاعتماد على القدرات الوطنية والكفاءات من مختلف فئات المجتمع والتي أسهمت بجهودها في كافة المجالات والاختصاصات وأبرزها التطوع والخدمة المجتمعية.

وأكد الظاهري أن خطوات النجاح في تخطي الأزمة بدأت بالفعل، وأن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الوصول إلى مرحلة التعافي النهائي يتطلب التخطيط بدقة.

تفاصيل

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن إجرائها 135883 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1096 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 144385 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 518 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 742 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 139701.

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