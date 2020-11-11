سفير الدولة يحضر مراسم تنصيب رئيس بيرو المنتخب

المصدر: ليما - وام

حضر محمد عبد الله الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس آرسي.

ونقل الشامسي تحيات وتهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى لويس آرسي بمناسبة انتخابه، وتمنياتهم لشعب بيرو بالمزيد من التقدم والازدهار.

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