صندوق أبوظبي للتنمية يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس في قصر الإمارات، ساردور عمورزاكوف، نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، وعدداً من المسؤولين في كلا الجانبين.

فرص

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أوزبكستان، والنظر في الفرص الاستثمارية والتنموية المشتركة وإمكانية توسيع آفاقها.

تفاهم

وعلى هامش اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي أوزبك للاستثمار، والتي يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية 75% منها وشركة موانئ دبي العالمية، حيث وقع المذكرة راشد محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي أوزبكستان للاستثمار، ومن جانب موانئ دبي محمد المعلم المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أوزبكستان خصوصاً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في أوزبكستان ويسهم في تنشيط حركة التجارة وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين انتقال الأفراد والبضائع لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.

علاقات

قال محمد سيف السويدي إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع أوزبكستان، حيث يحرص الصندوق على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشيراً إلى أن تمويلات واستثمارات الصندوق المشتركة مع الجانب الأوزبكي تصل إلى نحو 380 مليون درهم.

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