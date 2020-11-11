«الأوقاف وشؤون القصّر» تعتمد لائحة تنظيم منح علامة «دبي للوقف»

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة واسترشاداً بخطط دبي المستقبلية.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري برئاسة عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس الإدارة، وتم خلاله اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات.

وتأتي اللائحة الجديدة لمواكبة التطورات المختلفة للبيئة التشريعية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل شرائح إضافية وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال.

ويمنح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «أحد مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالمية، والمندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر»، علامة دبي للوقف للمؤسسات والأشخاص ممن لهم مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف والهبات، كما يقدم الاستشارات التي تطلبها المؤسسات والأفراد، محلياً ودولياً حول أي أمر يتعلق بتأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي لها واستفادة المجتمعات منها.

واعتمد المجلس سياسات إدارة شؤون القُصّر المحدثة، التي تتوافق مع سياسات هيئة تنمية المجتمع في تصنيف المتعاملين ومراعاة حد الاكتفاء، وتتناسب مع احتياجات الأسر بعد جائحة كورونا.

سياسات

اطلع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر خلال الاجتماع على الموازنة العامة للمؤسسة 2021، وتم عرض المشاريع الوقفية قيد الدراسة والتصميم والتنفيذ، والتي تبلغ قيمتها 228 مليون درهم، ومنها مشاريع وقف سكن العمال التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووقف مركز النور الخاص بأصحاب الهمم، ووقف رعاية النساء والأطفال.

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