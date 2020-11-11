«تنفيذي الشارقة» يناقش مستجدات العمل الحكومي وخطط التطوير

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمتابعة أبرز المستجدات في العمل الحكومي وخطط تطوير الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في الإمارة.

واطلع المجلس على الدراسة التحليلية المقدمة من هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي الخاصة بموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة للربع الثالث من عام 2020م.

واطلع المجلس على تقرير سير أعمال لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة.

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