«الاتحاد النسائي» و«أقدر» ينظمان دورة «السايبر سي 3»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين (أقدر) دورة «السايبر سي 3» شهادة المواطنة الرقمية، والتي استهدفت عقيلات السلك الدبلوماسي. هدفت الدورة - التي قدمتها زاخر الشافعي عبدالله العمري أخصائي تدريب من برنامج خليفة للتمكين (أقدر) - إلى طرح كل ما هو مفيد للمرأة. وأوضحت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام أن دورة «سايبر سي 3» هي مبادرة استثنائية تم تطويرها وتصميمها لتخريج مواطنين مؤهلين رقمياً وقادرين على تحمل المسؤوليات أثناء تعاملهم مع الفضاء الإلكتروني بشكل عام.

من جانبه قال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - (أقدر) إن التعاون مع الاتحاد النسائي في هذا المجال يأتي في إطار التأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة على شبكة الإنترنت لاسيما بالنسبة لأولياء الأمور وبالأخص الأمهات. ومن ناحيتها تقدمت ماريا فيشر رئيسة زوجات السفراء بالشكر الجزيل للاتحاد النسائي العام وبرنامج خليفة للتمكين (أقدر) على استضافتهم في دورة المواطنة الرقمية الغنية بالمعلومات المفيدة.

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