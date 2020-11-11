14900 عقد زواج بالدولة العام الماضي بنمو 1 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نما عدد عقود الزواج المسجلة في الدولة إلى 14909 عقود في العام الماضي، بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بنحو 14804 عقود في 2018، وفق تقرير حديث للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهر التقرير الصادر أمس، أن عقود الزواج بين المواطنين شكّلت نحو 42.4% من إجمالي عقود العام الماضي بواقع 6322 عقداً بين زوج وزوجة إماراتيين، فيما بلغ عدد عقود الزواج المختلط نحو 2614 عقداً منها 2002 عقداً بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية و613 عقداً بين زوج غير إماراتي وزوجة إماراتية، بينما بلغت عقود الزواج بين غير الإماراتيين نحو 5973 عقداً.

أبوظبي ودبي تتصدران

واحتلت إمارة أبوظبي المركز الأول في إجمالي عدد العقود بواقع 5506 عقود أو ما نسبته 36.9% من الإجمالي، ثم دبي بنحو 4599 عقداً توازي 30.8%، تليها الشارقة 1791 عقداً بحصة 12%، ، ورأس الخيمة 1133 عقداً بنصيب 7.6%، ثم عجمان 1050 عقداً بـ7% والفجيرة 639 عقداً بنحو 4.3%، ثم أم القيوين191 عقداً بواقع 1.3%.

وحاز شهر مارس على النصيب الأكبر من عقود الزواج في العام الماضي بواقع 1408 عقود أو ما نسبته 9.4% ثم يناير 1387 عقداً بنسبة 9.3% وأبريل 1384 عقداً بحصة 9.3%، يليه ديسمبر 1366 عقداً ونوفمبر 1354 عقداً ويوليو 1304 عقود وأكتوبر 1244 عقداً وفبراير 1174 عقداً وأغسطس 1133 عقداً وسبتمبر 1117 عقداً ويونيو 1067 عقداً ومايو 971 عقداً. وسجل شهر نوفمبر أكبر عدد لعقود الزواج بين الإماراتيين بواقع 614 عقداً أو ما نسبته 9.7% ثم مارس بواقع 610 عقود أو ما نسبته 9.6%، فيما كان شهر مايو الأقل بعدد عقود 363 عقداً وبنسبة 5.7%.

فئات عمرية

وبحسب تقرير التنافسية والإحصاء، فإن 34% من عقود الزواج للرجال في الدولة كانت لفئة عمرية بين 25 إلى 29 عاماً و21.4% بين 30 إلى 34 عاماً و17.7% بين 20 و24 عاماً، و12% بين 35 إلى 39 عاماً و6.4% بين 40 إلى 44 عاماً و3.4% بين 45 و49 عاماً و2.1% بين 50 و54 عاماً، فيما كانت نسبة 0.6% أقل من 20 عاماً و2.4% لـ 55 عاماً وما فوق. وأما بالنسبة للنساء فاستحوذت الفئة العمرية بين 20 و24 عاماً على النصيب الأكبر بواقع 32.1%، والفئة بين 25 و29 عاماً بنسبة 28.3% والفئة بين 30 و34 عاماً بنسبة 16.5% ونحو 9% بين 35 إلى 39 عاماً، و4% للفئة بين 40 إلى 44 عاماً و1.8% بين 45 و49 عاماً و0.6% بين 50 إلى 54 عاماً، ونسبة 0.3% لـ 55 عاماً وما فوق و7.5% أقل من 20 عاماً.

متوسط العمر

وذكر التقرير أن متوسط العمر عند الزواج بالنسبة للإماراتيين أقل منه عند غير الإماراتيين، حيث بلغ متوسط عمر الزواج 30.6 عاماً للذكور الإماراتيين و26.7 عاماً للنساء الإماراتيات، وذلك أمام 33.4 عاماً للرجال غير الإماراتيين 29.8 عاماً للنساء غير الإماراتيات. وأوضح التقرير أنه بالنسبة للفارق العمري عند الزواج بين الإماراتيين فإن نسبة 35% من عقود الزواج كان الزوجين من العمر نفسه تقريباً و35.3% كان الأزواج أكبر من زوجاتهم بين عامين إلى 5 أعوام و14% الأزواج الإماراتيين أكبر بفارق يتراوح بين 6 و9 أعوام و5.7% من عقود الزواج كان الزوج أكبر من الزوجة بـ 10 سنوات أو أكثر.

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