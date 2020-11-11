تطبيق شرطة دبي ينقذ 7 أشخاص تعطل مركبهم في البحر

المصدر: دبي - البيان

تمكنت شرطة دبي من إنقاذ 7 أشخاص كانوا على متن مركب سياحي في عرض البحر، وذلك بعد أن لجأ أحدهم إلى إرسال رسالة، عبر خدمة الاستغاثة الـ SOS المتوفرة في تطبيق شرطة دبي، متضمنة الموقع البحري إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وأكد العميد نبيل عبدالله نائب مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي أن مركز القيادة والسيطرة تلقى رسالة الاستغاثة، وعلى الفور تم التجاوب من قبل الأفراد مع الرسالة، التي تتضمنت الموقع البحري فقط، ثم عملوا على التواصل مع الموجودين على المركب السياحي، والاطمئنان على صحتهم، والتأكد من احتياجاتهم وخصوصاً الطبية منها. وأشار إلى أن دوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري انطلقت إلى مكان وجود المركب على وجه السرعة، حيث تم تقديم العلاج إلى اثنين من المصابين بدوار البحر، ثم نقل جميع الأشخاص من خلال زوارق الشرطة إلى دبي، إلى جانب التواصل مع شركة السياحة، وحل مشكلة تعطل المركب.

خدمات

وأكد العميد نبيل أن خدمة الاستغاثة «SOS» المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية السريعة للناس عند الحاجة، لما لهذه الخدمة من أهمية بالغة في عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى أن خدمة الاستغاثة تُسهل عملية الوصول إلى المُحتاجين بدقة وسرعة شديدتين، وتُسهل الوصول إلى موقعهم بسهولة ويسر، لذلك يجب العمل على نشرها وتعميمها، والتعرف إليها من قبل أفراد المجتمع، لأن كل شخص قد يتعرض إلى ظرف طارئ، يحتاج فيه إلى المساعدة.

ودعا العميد نبيل ملاك المراكب البحرية السياحية إلى تفعيل خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي، خلال رحلاتهم، وذلك لضمان سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة أو الأعطال، التي يتعرضون لها، مؤكداً أن شرطة دبي أطلقت خدمة «أبحر بأمان» في إطار حرصها على تحقيق سرعة الاستجابة مع البلاغات البحرية.

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