4 آلاف منزل بدبي تم ربطها في «حصنتك»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العميد جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الدفاع المدني في دبي بالإنابة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مركزين جديدين للدفاع المدني أحدهما في النخلة والآخر في منطقة دبي هاربور ضمن الخطة التوسعية للدفاع المدني، حيث يبلغ عدد المراكز 23 مركزاً وسيصل إلى 25 مركزاً بعد الافتتاح، وكذلك تم إضافة بعض الاشتراطات في كود الإمارات، مؤكداً أنه تم ربط 4 آلاف منزل في نظام «حصنتك» في دبي حتى نهاية شهر أكتوبر، منوهاً إلى أنه يتم توظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحديث الآليات بشكل مستمر.

وقال العميد بن عاضد المهيري لـ«البيان»، إن الدفاع المدني في دبي يواكب باستمرار أبرز التطورات العالمية ويهدف إلى الوصول لأقل نسبة حوادث وأسرع انتقال إلى مواقع الحوادث في العالم، إضافة إلى ترسيخ معايير الأمن والسلامة في كافة المنشآت وفقاً للمعايير العالمية ومعايير «كود الإمارات» والتي تتسم بتطبيق اشتراطات محددة بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، منوهاً إلى أنه سيتم تحديث الاشتراطات الخاصة بكود الإمارات ومنها تركيب مرشات في الشرفات لمنع انتشار النيران، وتطبيق العوازل بين كل 10 طوابق، إضافة إلى اعتماد نوع جديد من التكسية الخارجية أكثر مأمونية.

دقة

وأضاف العميد المهيري أن عدد المباني والمنشآت المربوطة بالنظام الذكي 24/‏7 بلغ 83 ألف و187 مبنى ومنشأة، حيث يقوم نظام المراقبة عن بعد بالكشف عن والإبلاغ عن الإنذارات في الوقت الحقيقي لحظة صدورها من أجهزة استشعار ومكافحة الحريق، وأنظمة المصاعد وأنظمة الكشف عن تسرب الغاز في المباني السكنية والتجارية والصناعية، ويتميز النظام بدقته وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، مستخدماً أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التواصل بين الآلات لإرسال إشارات التنبيه تلقائياً في حالة الطوارئ وبيانات عن موقع الإنذار وحالته، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بنظام «حصنتك» فقد تم ربط 4 آلاف منزل منذ انطلاق البرنامج وهو عبارة عن نظام لاسلكي ذكي ومتكامل للإنذار المبكر للحماية من الحريق، بحيث يعمل على تسخير قدرات مجموعة من التقنيات الذكية المتطورة من أجل توفير متابعة المنازل السكنية على مدار الساعة ضمن منظومة إنذار تنبه في حالة الحريق والحالات الطارئة مربوط بغرفة العمليات، لافتاً إلى أنه يتم تركيب الأنظمة في المباني الحديثة خلال عمليات الإنشاء، فيما يتم تركيب النظام في المنازل القديمة وفق خطة شاملة تمتد إلى 3 سنوات، داعياً أفراد المجتمع إلى الاستفادة من الأنظمة الوقائية التي توفرها الدولة، خاصة وأن عملية التركيب تكلف فقط 4 آلاف درهم في المتوسط حسب حجم المنزل و350 درهم سنوياً.

آليات مبتكرة

ولفت العميد المهيري إلى أنه خلال العامين الماضي والجاري تم تزويد أسطول الدفاع المدني بآليات حديثة ومبتكرة وتم إدخالها في الخدمة، منها 12 سيارة للحوادث تعمل كمستجيب أول، و14 جهازاً يستخدم في المسح الميداني والتفتيش، إضافة إلى آلية شاملة للتدخل السريع في الإطفاء والإنقاذ «فور رابتر» و6 وحدات للرغاوي «ون سفن»، إضافة إلى آليات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، مؤكداً أن ورشة الدفاع المدني قامت بتحويل عدد من السيارات إلى سيارات هجينة تعمل بالكهرباء وجارٍ العمل على باقي الآليات وفق خطة مدروسة لجعل جميع آليات الدفاع المدني في دبي صديقة للبيئة.

وأشار العميد المهيري إلى أنه تم تسجيل 303 حوادث حريق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي تمثلت في 54 حريقاً في بنايات وشقق، و21 حريقاً في بنايات قيد الإنشاء، إضافة إلى 9 حرائق في المزارع، و10 حرائق في منشآت صناعية، و103 حرائق في منشآت تجارية، و83 حريقاً في منشآت سكنية، و7 حرائق في منشآت حكومية، فيما تم تسجيل 161 حريقاً في وسائل النقل، وبلغت حوادث الإنقاذ 187 حادثاً منها 55 في المصاعد، و7 حالات انتحار، و12 تسرب غاز، و113 شخصاً محصورين في سيارات وغرف، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للعاملين في الدفاع المدني حفاظاً على أرواحهم، حيث لم يسجل سوى 4 حالات وفاة خلال 15 عاماً.

وفيما يتعلق بإحصائيات قسم التفتيش والتراخيص بلغ إجمالي المعاملات 12 ألفاً و363 معاملة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي. ويتم العمل على تحديث إجراءات الأمن والسلامة بشكل مستمر بما يتوافق مع المستجدات ودراسة حالات الحوادث التي يتم الانتقال إليها، حيث تغير الاشتراطات ويتم تعميمها على الجهات ذات الصلة لتطبيقها.

وتيرة عمل

أكد العميد جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الدفاع المدني في دبي بالإنابة، أن وتيرة العمل لم تتأثر بأزمة «كوفيد 19» بسبب التفكير والتخطيط الاستباقي لحكومة دبي التي أرست منذ سنوات مفهوم الخدمات الذكية، لذلك استمر الدفاع المدني في عمله كالمعتاد وفي تقديم الخدمات دون أن يتأثر المتعاملون، حيث يقدم الدفاع المدني 37 خدمة ذكية و3 خدمات هاتفية.

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