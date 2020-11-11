«قيادات الشرطة» يبحث عدداً من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية

المصدر: (أبوظبي - وام )

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، أمس، بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وبرئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس المجلس، الاجتماع العاشر لسنة 2020.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، عدداً من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات، التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني وتعزيز تطوير الإجراءات، ومواجهة التحديات، التي تواجه العمل الأمني على مستوى الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمدالمرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط الوزارة أعضاء المجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز