10 حلقات في «الاتحادية للشباب» لتصميم مستقبل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع لجنة الاستعداد للخمسين 10 حلقات شبابية جديدة ضمن سلسلة من 50 حلقة يشارك فيها أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة، بهدف إشراك الشباب في رسم ملامح خطة التنمية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وناقشت هذه المجموعة من الحلقات العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشباب، وقدم المشاركون فيها العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين المقبلة.

فقد عقد مجلس شباب الشارقة حلقة شبابية بعنوان «مدينة إكسبو العالمية 2071 (إرث إكسبو)»، تطرقت إلى تأثير مدينة إكسبو (الإرث) التي ستحافظ على مباني إكسبو بعد استضافة هذا الحدث العالمي واستقطابها للشركات العالمية على اقتصاد الدولة، وناقشت شكل المدينة بعد خمسين عاماً، إلى جانب أهم الخدمات اللوجستية والتقنية التي ستوفرها هذه المدينة.

الشباب وعلوم الفضاء

ونظم مجلس دبي للشباب حلقة شبابية بعنوان «الشباب وعلوم الفضاء في المستقبل»، تناولت مجموعة من المقترحات بما فيها تعزيز جاذبية قطاع الفضاء، باعتباره مجالاً علمياً يجذب الشباب الإماراتي، وبحث المشاركون أثر البصمة الشبابية في مستقبل استكشاف قطاع الفضاء بأيدي إماراتية.

وعقد مجلس شباب أم القيوين بعنوان «البيئة والتغير المناخي لدولة الإمارات»، ناقش خلالها أفكاراً مبتكرة للحفاظ على البيئة وعوامل التغير المناخي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ومقترحات للوصول لبيئة صحية مستدامة في وسط هذه التغيرات السريعة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

مرافق ترفيهية

ونظم مجلس شباب العين حلقة بعنوان «مرافق ترفيهية مستدامة وذكية لخمسين عاما قادمة» جرى فيها استعراض مجموعة من المقترحات التي تجعل الأصول أكثر استدامة لجميع الأجيال، والأفكار التي تجعل الأصول الذكية أكثر قدرة على حماية نفسها بنفسها خلال الخمسين عاماً القادمة.

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