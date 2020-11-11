ناصر الهاملي: الأمل بشباب الوطن كبير والتوطين سيظل أولوية

المصدر: دبي - وام

شارك معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في الحلقة الشبابية الافتراضية «مستقبل مجتمع العمل والأعمال بدولة الإمارات» التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ضمن مبادرات الوزارة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

ويأتي ذلك تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن ملف التوطين سيظل أولوية وطنية تستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين والمواطنات بالتوازي مع تحفيز ريادة الأعمال التي توليها الحكومة اهتماماً كبيراً تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة توفير كل أشكال الدعم لرواد الأعمال المواطنين ليقودوا مجتمع الأعمال في الدولة الذي يشهد منافسة شديدة وتنوعاً ثقافياً.

وأكد معاليه أن هذه الحلقة الشبابية تعتبر أحد المنابر لسماع صوت الشباب وإتاحة المجال لهم للتعبير عن وجهات نظرهم وطرح أفكارهم وتصوراتهم، وبالتالي المشاركة في رسم ملامح مستقبل سوق العمل ومجتمع العمل والأعمال في الدولة، وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة تمكين شباب الوطن ودعمهم وتحفيزهم على المشاركة في الجهود الوطنية المبذولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والتي من بين مستهدفاتها أن يكون لدينا كفاءات وطنية تقود قطاعاتنا الاقتصادية».

مسيرة

وأضاف معاليه «إن الأمل بشباب الوطن كبير والثقة بهم أكبر، فهم يشكّلون محركاً أساسياً في مسيرة التنمية والجهود التي تشهدها الدولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مثمناً جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في تفعيل دور شباب الوطن ودعمهم وتشجيعهم ليشاركوا بفاعلية في تنمية وتميز دولتنا».

وشارك في الجلسة ناصر بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية وأحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وعبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة وعدد من الشباب المواطن من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمين. وطرح عدد من الشباب المشارك مجموعة من الأفكار والمقترحات تضمنت أهمية القيام بتحليل الاحتياجات والمهارات المطلوبة لسوق العمل في الدولة، إلى جانب طرح عدد من برامج التدريب المهني المتخصص بمشاركة المؤسسات التعليمية المختلفة.

أفكار

تضمنت أفكار الشباب المشارك في الحلقة الافتراضية العمل على تعزيز منصات التجارة الإلكترونية المختصة بالمشاريع الوطنية وحمايتها بمظلة قانونية تضمن حقوق كل الأطراف، إلى جانب إطلاق منصة وطنية لتطوير المهارات والخبرات.

وقدموا كذلك اقتراحاً بتطوير فكرة التاجر الصغير من خلال تقديم الدعم اللازم لإنجاح مشروعه وتطويره، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لدعم وتمكين المواطنين في مجالات الصيد والزراعة وبعض المهن والحرف.

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