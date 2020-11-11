مخالفة 16 مؤسسة لم تلتزم بتدابير الوقاية في دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي منطقة ألعاب ومقهيي شيشة ومطعماً، وتم مخالفة 16 مؤسسة وتوجيه 59 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك أول من أمس، حيث نفذ مفتشو البلدية 2338 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2259 مؤسسة.

وتواصل بلدية دبي الزيارات التفتيشية على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها بهدف التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على تلك المؤسسات، ويتم متابعة الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في المؤسسات كالتباعد الاجتماعي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمامة الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة،بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومخالفة الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى بلدية دبي.

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