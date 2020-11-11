إزالة ورم سرطاني من خمسينية يزن 3.5 كغم

المصدر: (أبوظبي- وام)

نجح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في إزالة ورم سرطاني كبير يزن 3.5 كجم من بنكرياس امرأة، تبلغ من العمر 50 عاماً. وهذا نوع عدواني من السرطان، وله أعراض قليلة جداً إلى أن يصل لمرحلته المتقدمة حينها بدأت المريضة تعاني من الأعراض، واستمر الورم بالنمو مسبباً انتفاخاً غير طبيعي في البطن وتم فحص المريضة بإجراء خزعة أكدت إصابتها بسرطان غدي ينشأ في قنوات البنكرياس.

وأكد الدكتور نفيد أحمد استشاري جراحة عامة في معهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أحد أفراد فريق الرعاية متعدد التخصصات المشارك في الإجراء العلاجي المكلف باستئصال هذه الكتلة السرطانية الصعوبة البالغة، التي تنطوي عليها إزالة كتلة وزنها 3.5 كجم.

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