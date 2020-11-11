مناقشة مشروع قانون بشأن «الصحة النفسية»

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد «عن بُعد»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله السويدي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض. وشارك في الاجتماع من وزارة الداخلية العقيد تركي الظهور مدير إدارة التشريعات القانونية، والمقدم علي راشد الدرمكي رئيس قسم التشريعات القانونية. وشارك من وزارة تنمية المجتمع كل من: حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، والمستشار علي السيد مستشار قانوني.

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