إطلاق المرحلة 2 من «إعادة تطوير منطقة ميناء زايد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة البلديات والنقل عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع «إعادة تطوير منطقة ميناء زايد» وتحويله إلى مقصد سياحي وأحد أبرز الوجهات التجارية والسكنية المتكاملة، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل هدم «أبراج ميناء بلازا» في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وكانت المرحلة الأولى قد شملت إعداد وتصميم خطة التطوير الرئيسية وهدم المحلات التجارية القديمة على رصيف الميناء، وكذلك الانتهاء من الاختبارات التجريبية لهدم أبراج «ميناء بلازا»، بالإضافة إلى تصميم سوق السمك الجديد والشروع في بنائه ومع البدء في أعمال المرحلة الثانية، ستعمل كل من الدار العقارية ومدن العقارية لإقامة مشاريع عمرانية حديثة تخلق وجهة سياحية وتجارية وسكنية متكاملة تلبي تطلعات سكان وزوار العاصمة.

وستشهد المنطقة عمليات إعادة تطوير واسعة النطاق على مساحة 3 ملايين متر مربع، لإقامة مشاريع عمرانية حديثة توفر دعماً لأنشطة التجارة والاستثمار والسياحة والتسوق.

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