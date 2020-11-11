500 مليون درهم من «الاتحادية للكهرباء» لإحلال شبكات المياه القديمة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

كشف محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ«البيان»، أن الهيئة تعمل على استبدال شبكات المياه القديمة المصنوعة من الاسبستوس بشبكات جديدة من الحديد المرن والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وذلك بهدف إحلال شبكات المياه القديمة بالهيئة عموماً لتقليل الفواقد الفنية في الشبكة، والتي كانت مرتفعة نسبياً بسبب حدوث تسربات من خطوط الاسبستوس، وهي من أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، مبيناً أن برامج إحلال شبكات المياه القديمة هو أحد البرامج المستمرة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء منذ عام 2008، وقد تم بالفعل خلال السنوات الماضية تنفيذ جزء من تلك البرامج في العديد من المناطق التي تشرف عليها الهيئة، حيث تم رصد نصف مليار درهم لتنفيذ المشروع بالكامل حتى العام 2027.

دراسة

ولفت إلى إجراء دراسة مستفيضة لكافة شبكات التوزيع في مناطق الهيئة، لمعرفة أكثر الشبكات تضرراً أو تأثيراً على حجم الفاقد الفني، وبناءً على نتائج هذه الدراسة تم تحديد المناطق وأولويات التنفيذ، وذلك في إطار خطة تقليل الفاقد الفني في المياه والوصول إلى المعدلات العالمية فيه، والتي لا تتجاوز 10%، كما أنه حالياً يتم إحلال شبكات مناطق شعم والجير وغليلة وخور خوير والنخيل والعريبي والغيل والظيت والخران في إمارة رأس الخيمة، والنعيمية والراشدية والمناطق الصناعية في إمارة عجمان، ومناطق وسط المدينة بشارع حمد بن عبد الله والمناطق المحيطة بها في إمارة الفجيرة، ومنطقة دبا الحصن بإمارة الشارقة، إلى جانب السلمة وخور أم القيوين بإمارة أم القيوين.

توصيلات

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إلى أنه جار العمل في إحلال شبكات الاسبستوس القديمة بأنابيب مصنوعة من الحديد المرن والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وتتضمن عملية الإحلال إنشاء توصيلات جديدة بمواصفات أعلى، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية، حيث يبلغ إجمالي أطوال شبكات الاسبستوس القديمة التي سيتم إحلالها نحو 2500 كم، ويتم العمل وفق أولوية التنفيذ التي يحكمها البدء بالمناطق ذات الشبكات الأقدم.

خطط

قال محمد صالح إن الهيئة وضعت خططاً طموحة تهدف إلى تخفيض الفاقد الفني في شبكات الكهرباء والماء، والذي يمثل تحدياً كبيراً في هذا المجال لجميع الهيئات التي تقدم تلك الخدمات في كافة المناطق الخاضعة لإشرافها، وتهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى المساعدة في الحصول على نتائج دقيقة للفاقد الفني في شبكتي الكهرباء والماء، كما أنه من المتوقع إنجاز عدة مشاريع خلال العامين المقبلين بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز مواصلة مسيرة التطور الشاملة التي تشهدها كافة المناطق بمختلف الصعد.

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