مدير بلدية دبا الحصن يزور سوق مخازن أسماك المالح الجديد

المصدر: دبا الحصن – عائشة الكعبي

تفقد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن سوق مخازن أسماك المالح الجديد بعد استلامها من دائرة الأشغال العامة بالشارقة، التي تشمل 27 محلاً وموقعاً خاصاً للتمليح، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الكلية للمخازن حوالي 37800 ألف عبوة بواقع 1400 عبوة لكل مخزن، إضافة إلى وجود مكان محدد لتقطيع الأسماك، والتي تحتوي على آلية صحية للتخلص من بقايا عمليات التمليح وفق الشروط الصحية المتبعة في الدولة، وأكد اليحيائي أن السوق يحقق احتياجات السكان وقطاع الصيد ويدعمه، حيث صمم وفق أعلى درجات ومعايير الصحة والسلامة العامة باعتبارها من المواد الغذائية المهمة التي تحظى بإقبال كبير من قبل المستهلكين داخل الدولة وخارجها.

وقام اليحيائي بجولة شاملة على السوق للتأكد من سير العمل فيه ولضمان التزامهم بمعايير الصحة والسلامة العامة المتبعة، موضحاً أن قسم الخدمات البيطرية يقوم بمتابعة مستمرة لكل الأمور المتعلقة بأسماك المالح، ومدى تطبيق الشروط الصحية على كل مراحل هذه الصناعة منذ أن تصل كمية الأسماك إلى الميناء إلى مراحل شق الأسماك وتمليحها ووضعها في العلب المخصصة حتى يتم تخزينها بطريقة سليمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز