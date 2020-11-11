سعيد الطاير: التحول الذكي ركيزة أساسية لمسيرة «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل لتحديث استراتيجيتها لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وذلك بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفريق الإدارة العليا في الهيئة. كما تضمنت الورشة كلمة مصورة للبروفيسور روبرت كابلان، أستاذ الإدارة في كلية هارفارد للأعمال وأحد مبتكري بطاقة الأداء المتوازن.

وأشار معالي الطاير إلى أن التحول الذكي يمثل ركيزة أساسية لمسيرة الهيئة خلال الفترة المقبلة، وأضاف: «يأتي تحديث استراتيجية الهيئة للمرحلة المقبلة في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة للبدء بصياغة استراتيجية الإمارات لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووضع سياسات تفصيلية، على المديين القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة.مرونة

وأضاف: «لقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، وبرهنت الأزمة الحالية على مرونة النظام الاقتصادي للدولة وقدرته على مواكبة جميع التغيرات والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بكفاءة واقتدار. وفي دبي لدينا أكثر من مليون متعامل، لذا، فإن ضمان استدامة خدمات الكهرباء والمياه لسكان دبي في جميع الظروف أمر ضروري وحيوي ونظراً لأن جائحة «كوفيد 19» لها تأثير على جميع أنحاء العالم، فإن التوجه واضح بالنسبة لقطاع الطاقة في دبي، ويتمثل في أولوية استخدام الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتوفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050؛ وتعزيز توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة وما لها من تأثيرات على قطاع الطاقة والمياه».

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