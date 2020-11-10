4.5 ملايين درهم تكلفة مشروعات في منطقة العجبان بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ أعمال مشروع الدفان والتسوية وشبكة الطرق الترابية الداخلية والخارجية لـ42 مزرعة في موقع التعويض بمنطقة العجبان، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 4547890 درهماً، وذلك بهدف تسوية ونقل المزارع بعيداً عن مسار قطار الاتحاد.

وتضمنت أعمال المشروع تسوية مساحة 1170885 متراً مربعاً، وإنشاء وتمهيد الطرق المؤدية إلى المزارع بطول 6134.19 متراً بالكشط الإسفلتي، لتسهيل حركة النقل ما بين المزارع، كما تم تنفيذ سور شبكي على الـ42 مزرعة، وتركيب بوابات، وأعمال دفان، وفرش وتسوية الرمل ومواد الكدش للمزارع والساحات والطرق الداخلية والخارجية.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تحرص على تطبيق معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، ومن بينها مشاريع تسوية الأراضي والدفان وإنشاء وصيانة الطرق الترابية.

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