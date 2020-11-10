لجنة بهيئات «الهلال» الخليجية تستعرض جهود مواجهة كوفيد 19 في التطوع

المصدر: الرياض - وام

عقدت لجنة المسؤولين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، أمس -عبر الاتصال المرئي- اجتماعها التحضيري للاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المُعد من قبل الأمانة العامة بشأن جهود دول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 في مجال العمل التطوعي، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في مجال العمل التطوعي وفي مجال الإعلام والتوعية، وخطة عمل لجنة الرؤساء، وتطبيق «أسعفني».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز