«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 18 محامياً وتجدد لـ 9 آخرين

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية للقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة، والاطلاع على أهم المستجدات المتعلقة بشؤون المحاماة في الدائرة.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بالمبنى الرئيسي للدائرة في أبوظبي على قيد 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد 9 محامين ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين. كما وافقت على قيد مندوبين اثنين في جدول مندوبي مكاتب المحاماة، وتجديد قيد مندوب واحد. إضافة إلى الاطلاع على ثلاث شكاوى ضد محامين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة ضم كلاً من القاضي بمحكمة النقض المستشار عبد الكريم محمد فرعون، والقاضي بمحكمة استئناف أبوظبي المستشار سعد عبدالباري، والقاضي بمحكمة استئناف العين المستشار بوشعيب هجامي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري المحامي العام لنيابة أبوظبي، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز