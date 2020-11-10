محمد بن راشد يفتتح المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، المركز الذكي بدبي لإدارة الحركة المرورية بتكلفة أكثر من نصف مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي "تويتر": "سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث. وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة. وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة".

كما اطلع سموه على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول 119 كم وبتكلفة 4.6 مليار درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو 2020 وجبل علي والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي.

واعتمد سموه أيضاً استراتيجية التنقل ذاتية القيادة في إمارة دبي 2030. مشيراً إلى أن دبي سابقة وسبّاقة وستبقى كذلك.

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