مسؤول في «العدل»: لا رغبة في العودة للتقاضي التقليدي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أن مجتمع القضاة والمحامين والخبراء القانونيين ومعهم الغالبية العظمى من المتقاضين، أصبحوا يفكرون في التقدم إلى الأمام، والبحث عن ما بعد «كورونا» وعدم العودة إلى زمن التقاضي التقليدي، الذي يستوجب حضور الجميع إلى قاعات المحاكم في الوقت المحدد.

وأفاد بأن مختلف المحاكم في الدولة حققت إنجازات كبيرة خلال جائحة «كورونا»، وجاء ذلك بفضـل الرؤية المستقبلية الثاقبة لحكومة الإمارات، ومبادراتها الرشيدة في مواكبـة التطورات التقنية والتحـول الذكي، الذي بدأت مؤسسـات الدولـة العمـل عليـه، ومنهـا وزارة العـدل منـذ أعـوام طويلـة، وها هـو اليوم يأتي بثماره فـي الوقت المناسـب، وفي ظـل الظـروف التـي يمـر بهـا العالم حالياً، حيث أصبح أطراف الدعـوى اليوم يحضرون جلسـات المحاكمة «عن بعد»، ويدخلون القاعات الافتراضية بكل سلاسة وهدوء في هذه المنظومة التقنية القضائية المذهلة.

وأضاف الدكتور سعيد النقبي: كما يقولون «فرب ضارة نافعة» هذا هو الجانب الإيجابي في أزمة «كورونا».

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