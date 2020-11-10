توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية

تهدف الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة لتوظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، فيما ترتكز «أجندة 2031» على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى العام 2031 و30 هدفاً علمياً حتى 2021، ويتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة 10 جهات وتشكيل 8 مجالس على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

وعززت الإمارات مجال العلوم المتقدمة بإطلاق «أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031» و«استراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة» المنبثقة عنها.وتركز الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة عبر استراتيجياتها الـ 3 على 8 أولويات علمية تتمحور حول القطاعات الحيوية الرئيسية في الدولة المتمثلة في الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية الاستراتيجية في الدولة عن طريق بناء القدرات الوطنية وتعزيز قطاع الطاقة المستدامة وتعزيز الأمن المائي عن طريق تكنولوجيا متقدمة ونظيفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز