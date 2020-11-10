البواردي يبحث مع وزير الدفاع القبرصي التعاون العسكري

المصدر: (أبوظبي - وام)

أجرى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس مع شار لامبوس بيتريرس وزير دفاع جمهورية قبرص.

بحث معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير دفاع جمهورية قبرص في الاتصال الهاتفي علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص وخاصة في ما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرضا في الاتصال الهاتفي آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لاحتوائه.

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