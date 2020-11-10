ندوة افتراضية بـ«صحة دبي» بشأن منظومة إدارة الأداء المتكاملة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة في دبي، ندوة افتراضية حول منظومة إدارة الأداء المتكاملة، بهدف تعزيز ثقافة التميز في الأداء المؤسسي ودعم جهود الهيئة لتطبيق وتبني المعايير العالمية في هذا المجال.

وتستهدف الندوة التي نظمتها إدارة الأداء المؤسسي بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة ومديري الإدارات ومسؤولي الوحدات التنظيمية المختلفة.

وركزت الندوة التي أدارتها هدى السويدي رئيس قسم متابعة عقود الأداء والخطط السنوية بالهيئة، وشارك بها خبير الأداء والتميز المؤسسي ديفيد جليلي، على أهمية ابتكار منظومة لإدارة الأداء المؤسسي بالتوافق مع المعايير العالمية للتميز، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الاستراتيجية والمؤسسية، وربط التوجهات الاستراتيجية بأداء الأفراد في المؤسسات، كما استعرضت الندوة الأساليب التقليدية لإدارة الأداء المؤسسي مثل بطاقة الأداء المتوازن ونموذج التميز الحكومي، وعرض نموذج ابتكاري يضمن تحقيق التوازن بين الأداء المؤسسي والأداء الفردي من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية والمؤسسية بالأهداف السنوية للأفراد. وركزت الندوة على أهمية الجمع بين قياس الأداء الكمي والنوعي من خلال التمكين وبناء القدرات ونقل الخبرات بين المستويات الإدارية المختلفة.

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