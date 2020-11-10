إطلاق خدمة الاستشارة الطبية «عن بعد» مع أطباء خارج الدولة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة الاستشارة الطبية «عن بعد» مع أطباء خارج الدولة، ضمن خطتها التطويرية لبرنامج الأطباء الزائرين لمساعدة المرضى والأطباء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة، وتتوفر الخدمة، التي تشمل جميع التخصصات في 16 مستشفى بالوزارة خلال شهر نوفمبر.

وتعتبر الخدمة إضافة جديدة للوصول إلى خبرات الأطباء خارج الدولة من خلال اتصال مرئي معهم، والتي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة والتكيف مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في المرافق الصحية.

آلية

ويستطيع مواطنو الدولة الحصول على الخدمة من خلال زيارة إحدى المنشآت الصحية للوزارة ومراجعة الطبيب في العيادة، ويتم التنسيق والاتصال مع طبيب خارج الدولة للحصول على الاستشارة الطبية «عن بعد» عبر برنامج Microsoft Team ثم يتم بناء عليها تحديث لبيانات زيارة المرضى بشكل طبيعي على النظام، بواسطة أطباء الوزارة. وتتوافق الخدمة المبتكرة لبرنامج الأطباء الزائرين مع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بناء على ملحق قرار مجلس الوزراء.

الصحة الرقمية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع «إن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية «عن بعد» مع أطباء خارج الدولة تندرج في إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، للحد من العدوى، وتعزيز خدمة التطبيب عن بعد والمراقبة الصحية، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة في مجال تعزيز الصحة الرقمية، ضمن مشروع الوزارة لتقديم الرعاية المتخصصة والمشورة الطبية للمرضى عن بعد مع أطباء خارج الدولة بالاستفادة من الخبرات الطبية، التي يستقطبها برنامج الأطباء الزائرين عن بعد».

وأشار معالي العويس إلى إطلاق الوزارة خدمات العيادات التخصصية الإلكترونية باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية منذ شهر مايو الماضي استجابة للإجراءات والتدابير الاحترازية، لتشمل جميع الاختصاصات الطبية والتمريضية والصيدلة والخدمات الطبية المساندة، من خلال تقديم الخدمات العلاجية والمشورة الطبية للمرضى عن بعد بجودة وكفاءة عالية، ضمن حزمة المشاريع الابتكارية، التي تعمل عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية.

وبدوره أوضح الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة «إن تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة يسهم بتمكين المرضى من الحصول على الخبرات الطبية للاستشاريين بالاستفادة من البنية التقنية المتقدمة، التي توفرها المستشفيات بالوزارة، لتقديم خدمات التشخيص الطبي الأولي، وتلقي الإرشادات الطبية بالتنسيق مع الفريق الطبي في الوزارة، من خلال الاستعانة بالتطبيقات الطبية في الهواتف الذكية والأدوات المدعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أكبر استفادة من الاستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة من إطلاق برنامج الأطباء الزائرين وبالرغم من ظروف «كوفيد 19» فإنها تثبت جدواها من خلال الاستشارة عن بعد مع أطباء خارج الدولة لتخفيف آلام المرضى وتحسين جودة حياتهم والحد من عبء سفرهم للخارج».

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