بلدية دبي تفوز بجائزة عالمية في المعرفة والابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

حققت بلدية دبي إنجازاً لافتاً، من خلال فوزها بالجائزة العالمية Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE)، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد مُنحت هذه الجائزة للدائرة، كونها مؤسسة رائدة في مجال إدارة المعرفة والابتكار، حيث يتم من خلال الجائزة، تكريم المؤسسات ذات الإنجازات والمساهمات الريادية، الرامية إلى الارتقاء بالممارسات العالمية في مجال إدارة المعرفة والابتكار.

وشملت معايير التقييم في الجائزة، ما يلي: الاستراتيجية والرؤية والقيادة، تمكين الموظفين في مجال المعرفة والابتكار، ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، الاستثمار في الحلول والخدمات القائمة على المعرفة، تفعيل ممارسات وأنظمة المعرفة، لخلق المعارف الجديدة، فهم توقعات واحتياجات وتجارب المتعامل، توفير مساحات إبداعية وافتراضية لخلق قيمة مضافة للفئات المعنية، بناء شبكات التواصل الداخلي والخارجي بشكل فعّال، قياس أداء الابتكار.

وقد أظهرت بلدية دبي، إنجازات لافتة في هذه المعايير، على مستوى القدرات والنتائج، والتي حازت على ثناء كافة أعضاء لجنة التحكيم في الجائزة، فضلاً عن التزام الدائرة بتعزيز منظومة الابتكار والمعرفة، وأنشطة التبادل المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار في المشاريع والخدمات، إلى جانب تحقيق البلدية لنتائج متميزة في مجال قياس أثر ممارسات إدارة المعرفة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة MIKE، هي جائزة عالمية سنوية، يتم تنظيمها من قبل المجموعة العالمية (GMSG) Global MIKE Study Group، والتي تضم خبراء عالميين في إدارة المعرفة الفعّالة، والممارسات المبتكرة، وتحديد أفضل الممارسات المتعلقة بكيفية تنمية المؤسسات، وتحويل معارفها إلى حلول ومنتجات وخدمات ابتكارية فائقة الجودة، ويتم من خلال هذه الجائزة، تقييم الممارسات ذات الصلة بإدارة المعرفة والابتكار في مختلف المؤسسات حول العالم

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