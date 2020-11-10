«كهرباء دبي» تلتقي 107 شركات ناشئة مشاركة في «مسرّعات المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

التقت هيئة كهرباء ومياه دبي بممثلي 107 شركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم خلال ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة دبي المستقبل للشركات المشاركة في الدورة الثامنة من برنامج «مسرّعات دبي المستقبل».

واستعرض فريق الهيئة التحدي الذي ترغب في أن تعمل عليه الشركات الناشئة، ويتمثل في تطوير الحلول المبتكرة لدمج البيانات في منصات الهيئة لدعم عمليات صنع القرار.

معالجة التحديات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن برنامج «مسرعات دبي المستقبل» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي المستقبل يعد فرصة فريدة للشركات الناشئة لإبراز قدراتها في تطوير حلول مبتكرة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم في مختلف القطاعات، وتؤكد النتائج التي حققها البرنامج على مدى الأعوام السابقة دوره كمنصة رائدة تجمع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم مع المؤسسات الحكومية في دبي للعمل على تطوير حلول مبتكرة لتحدياتها.

دعم وتشجيع

وأكد الطاير الحرص على دعم وتشجيع الشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مختلف مجالات عمل الهيئة، وتأتي المشاركة في برنامج «مسرعات دبي المستقبل» للمرة الثامنة في إطار استراتيجية الهيئة لدعم وتشجيع الابتكار ودفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال وتحقيق نتائج سريعة وملموسة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة من خلال أساليب ومنهجيات عمل ريادية ومبتكرة، منوهاً بأن تحدي الهيئة في هذه الدورة يشمل تطوير منصة بيانات شاملة تدعم عمليات اتخاذ القرار على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما ذلك الذكاء الاصطناعي، وسيتم اختيار 4 شركات ناشئة للعمل مع الهيئة على تطوير حلول مبتكرة لهذا التحدي.

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