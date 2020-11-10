نهيان بن مبارك يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي آفاق التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بلويجي دي مايو، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في مختلف المجالات، لا سيما في ظل تطور وتنامي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

تطور مستمر

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن العلاقات بين الإمارات وإيطاليا متميزة وتشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما. وأكد لويجي دي مايو حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيداً بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات ودورها المحوري في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

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