«مستشفى الجليلة التخصصي» يطلق مركز زراعة أعضاء الأطفال

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للمستشفى، عن إطلاق مركز متكامل لزراعة أعضاء الأطفال الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف توفير الرعاية التخصصية لحماية حياة الأطفال المرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء في الدولة. وسيلعب المركز دوراً مهماً ومحورياً في تقديم خدمات زراعة الأعضاء للأطفال في الدولة بشكل شامل ويشتمل على إدارة متكاملة للرعاية السريرية، والابتكار، والأبحاث.

إنجاز

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «نفخر بإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات قطاع الرعاية الصحية في مجال زراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه المرة مركز ينطلق من مستشفى الجليلة للأطفال، ويقدم نهجاً متعدد التخصصات يعنى بكافة جوانب زراعة أعضاء الأطفال من الرعاية الصحية والابتكار والأبحاث في آن واحد، ونشكر شركاءنا الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني، الذي سيسهم في إنقاذ العديد من حياة الأطفال».

وأضاف الخياط: «سيسهم المركز في تعزيز مكانة دبي، كوجهة إقليمية للتميز في طب وزراعة أعضاء الأطفال على مستوى المنطقة، كما سيسهم في دعم تحقيق استراتيجية دبي الصحية 2021».

تخصص

ويستهدف المركز المصابين بالأمراض الحادة والمزمنة التي تؤثر على وظيفة وعمل الأعضاء الحيوية في الجسم، بهدف الإدارة الكاملة والوقاية من الإصابات المزمنة، بالإضافة إلى علاج فشل الأعضاء في المرحلة النهائية من خلال زراعة الأعضاء، وتوفير الرعاية الأكثر تخصصاً بعد عملية الزراعة، إلى جانب الحفاظ على هذه الأعضاء لحماية حياة المرضى.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «سيقدم المركز، بالتعاون مع كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وميدكلينيك الشرق الأوسط، رعاية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء».

عمليات

قام مستشفى الجليلة بإجراء 4 عمليات زراعة كلى للأطفال حتى الآن، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسيقوم المركز الجديد في مستشفى الجليلة للأطفال، بتقديم رعاية سريرية مبتكرة وشاملة للأطفال المرضى قبل وبعد الزراعة، وعمل دراسات بحثية متخصصة للاستفادة منها في هذا المجال.

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