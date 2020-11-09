عقد اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجنة العسكرية العليا بدول مجلس التعاون

المصدر: الرياض - وام

عقدت اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا اجتماعاً بحضور رؤساء هيئات العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وتناول الاجتماع - الذي عقد عن بعد - مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك تمهيداً لاجتماع اللجنة العسكرية العليا السابعة عشرة لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي ضمن برنامج اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.

ونقل اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد استمر على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد19).

ونوه بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك، ومشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

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