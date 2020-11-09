إسعاف دبي تطلق أحدث الدراجات الكهربائية في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع شركة «إيفيونس لأنظمة التنقل» 3 دراجات كهربائية ذكية متطورة صديقة للبيئة في القرية العالمية، لتعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين وتسهيل حركة الكوادر الإسعافية بين زوار القرية بالدراجات التي تعمل بالكهرباء ولا تصدر أي انبعاثات ضارة للجمهور.

بالإضافة إلى تزويد المسعفين بالخوذة الذكية لرصد درجة حرارة الزوار واكتشاف أي حالات يمكن أن تحمل فيروس كورونا والتعامل معها وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية بالدولة، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها إسعاف دبي لضمان الأمن والسلامة لجميع الزوار.

وأكد خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة تعمل على تطوير وتحديث آلياتها باستمرار بما يحقق استراتيجيتها التي تعنى بالاستدامة وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز طرق السلامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، إضافة إلى تبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتها ضمن محور المدينة الخضراء واستكمال أسس مدينة دبي الذكية.

وقال إن الخدمات الذكية التي تبتكرها المؤسسة أو توفرها في الدراجات الكهربائية المتطورة الجديدة ومركبة الغولف والسيجوي والمسعف السريع، تعزز من طرق الإسعاف المتقدم وسرعة الاستجابة والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية ومن نتائج استخدامها سهولة حركاتها بين الزوار.

وكذلك حماية الجمهور من الانبعاثات الكربونية والحرص على إسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الإضافة تأتي في إطار التطوير المستمر في الخدمات التخصصية لتعزيز خدمات الطب الطارئ ما قبل المستشفى ورعاية المرضى.

وأضاف أن الدراجات الكهربائية الذكية التي تسلمتها المؤسسة مؤخراً تستخدم لتقديم الخدمات الإسعافية في الأماكن الضيقة والمزدحمة وتحقق النتائج المرجوة للوصول إلى المريض أو المصاب في وقت قياسي.

كما تمتاز بالانسيابية وسهولة الحركة، خاصة في أماكن التجمعات، لافتاً إلى أن المؤسسة أدخلت بعض الأفكار المبتكرة على الدراجات الكهربائية بما يحقق احتياجات المجتمع ويتلاءم مع طبيعة وظروف الأجواء والطقس في الدولة طوال أيام السنة، بحيث يأتي ذلك متوافقاً مع سياسة دولة الإمارات في تحفيز عوامل الاستدامة في جميع المجالات، لا سيما في مجال إدارة الطوارئ.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على تأمين زوار القرية العالمية بشكل سنوي وبعدد متزايد من المسعفين والخدمات الذكية المتنوعة، لافتاً إلى أن وجود كوادرنا الإسعافية في موقع الحدث ساهم في إسعاف العديد من الحالات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن النقاط الإسعافية في المناطق المجاورة، والتي تعمل على مدار الساعة لخدمة زوار القرية العالمية.

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