مؤتمر المسالك ينطلق بعد غد في «دبي التجاري العالمي»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي تنظم شعبة الإمارات للمسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية بعد غد مؤتمر الإمارات الدولي الـ 9 للمسالك بالتزامن مع المؤتمر العربي للمسالك في مركز دبي التجاري العالمي «قاعة الشيخ مكتوم»، وسيفتتح المؤتمر معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي.

وبين الدكتور عبدالقادر الزرعوني استشاري ورئيس قسم المسالك في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين رئيس شعبة الإمارات للمسالك في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر أن عدد المشاركين في المؤتمر سيتجاوز الـ 800 طبيب وممرض من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أنه وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يكون المؤتمر هذا العام بالنظام الهجين «الحضور الشخصي والحضور أونلاين».

وأوضح أن هناك عدداً من المحاضرين العالميين من داخل الدولة وخارجها سيقدمون أوراق عمل حول المسالك البولية وخاصة الأمراض المتعلقة بالحصيات البولية وسلس البول عند الكبار والأطفال والنساء، والعيوب الخلقية بالجهاز التناسلي وتضخم البروستاتا وسرطانات الجهاز البولي وخاصه البروستاتا والخصية والمثانة البولية، إضافة لاستخدام المناظير والروبوتات بعمليات المسالك البولية وغيرها من أوراق العمل.

وأشار الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس المؤتمر إلى أن أهم أمراض المسالك الأكثر شيوعاً بالدولة هو التهابات المجاري البولية، وحصيات الجهاز البولي وتضخم البروستاتا، وضعف الانتصاب لدى الرجال بسبب مرض السكر وسوف يصاحب المؤتمر معرض للأجهزة الطبية.

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