"الصحة" تسحب منتجاً طبياً خاصاً بالغدد

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لكافة المنشآت الصحية في الدولة وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بسحب تشغيليتين من المنتج الطبي (NPTHYROID15 و NPTHYROID120) والذي يستخدم في علاج الغدد بناء على طلب الشركة المصنعة بشكل طوعي، وذلك بعد أن تبين أن المدة الفعالة في هاتين التشغيليتين أقل مما هو محدد مما يجعل المنتج غير فعال وقد يحتوي على نسبة 87%من المادة المحددة من مادة الليفروثيروكسين تي 4.

وأشار التعميم إلى أن التشغيليتين هما من عيار 15 ميليغراماً و120 ميليغراماً.

يشار إلى أن العقار غير مسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويأتي التعميم ضمن الإجراءات الاحترازية للجنة اليقظة الدوائية والتي تردها مثل هذه التعاميم بخصوص سحب أو تعليق بعض الأدوية سواء من قبل الشركات المصنعة أو منظمة الصحة العالمية، وبالتالي تقوم اللجنة بالتعميم على جميع الجهات الصحية التي ربما تكون قد استوردته بشكل مباشر.

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