لجنة مسؤولي البلديات لدول مجلس التعاون تناقش استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك

المصدر: الرياض - وام

عقد مسؤولو الوزارات المعنية بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون، اجتماعهم السادس والثلاثين، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الوزارات المعنية بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه سلطان علوان الحبسي الوكيل المساعد للمناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة عدداً من الموضوعات ذات الأهمية والمدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلى بشأن استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي.

وكذلك ما يخص البيئة الحضرية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة أزمة الجائحة في دول المجلس، إضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون.

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